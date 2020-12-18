SHOW TV'nin beğenilen dizilerinden biri olan Ramo 5. son bölümü ile yayındaydı. Son bölümde; Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtilerden hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo 5. son bölüm tek parça izleme linki...
RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
RAMO 5. SON BÖLÜM ÖZETİ
Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık.
Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.
Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.
Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.
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