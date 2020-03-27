Till Lindemann'ın Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldiği öğrenildi. Ünlü müzisyenin Berlin'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı ifade edildi ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.

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