Alman medyası, Rammstein adlı müzik grubunun solisti Till Lindemann´ın (57) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığını iddia etti.

Bild'de yer alan haberde, Till Lindemann´ın başkent Berlin'de bir hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Lindemann'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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Lindemann, 15 Mart´ta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser vermişti.