DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, son dönemde başarı elde eden milli atletler ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı sebebiyle koşulacak "Büyük Atatürk Koşusu"nda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri kabul ettiği kahvaltılı toplantıya Ramil Guliyev de katıldı. 29 yaşındaki milli atlet, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ramil Guliyev, Dünya Şampiyonası'ndan sonra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları, artık son adımlar kaldı. Tokyo'da kariyerimin zirve yarışına katılacağım. Dünya Şampiyonası'nda sağlık problemleri nedeniyle istediğimiz gibi olmadı. İnşallah olimpiyatlarda her şey istediğimiz gibi olacak. Çok güzel bir şekilde Tokyo'da yarışacağız" diye konuştu.

Dünya Şampiyonası öncesi hastalık yaşadığını sonrasında da istediği düzeyde performansını toparlayamadığını dile getiren Guliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bize tecrübe oldu. Olimpiyatlar için programlı çalışıyoruz. Öncesinde deneme yarışlarına katılacağız. Olimpiyatlara katılacak aynı sporcularla koşacağız. Kendimizi deneyeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda da onlarla güzel bir yarış yapacağız. Hedefimiz tabii ki altındır. Elimizden geleni yapacağız. Artık hedefimiz hep altın. Ne kısmetse onu alacağız ama elimizden geleni yapacağız ki olimpiyattan ülkemize altın madalya getirelim."