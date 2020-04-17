17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Koronavirüs sporu çok etkiledi." diyerek sözlerine başlayan 29 yaşındaki milli atlet, yarışların salgın nedeniyle ertelendiğini veya iptal olduğunu söyledi.
Haziran ayına kadar yarış tarihlerinin belli olmadığını belirten Guliyev, "Mayıs ayında açıklanmasını bekliyoruz. Avrupa Atletizm Şampiyonası, ağustos ayında olması gerekiyordu, onu bekliyoruz. Ona göre spora devam ediyoruz. Ayrıca ağustos ayında kulüp, Süper Lig yarışları var, oraya da hazırlanmamız gerekiyor. Şu an bu yarışın iptal durumu yok, inşallah onu da mayıs ayında açıklarlar." ifadelerini kullandı.
Guliyev, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çalışamaları olumsuz etkilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Tabii ki şu an istediğimiz gibi idman yapamıyoruz, istediğimiz performansı alamıyoruz. Umarım yakın zamanda koronavirüs biter ve tesisleri tekrar kullanmaya devam ederiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlar dahilinde evde idmanlarımızı yapıyoruz. Egzersiz, fitness idmanlarını yapabildiğimiz kadar evde sürdürüyoruz. Koşu idmanlarına dışarıda devam ediyoruz. Formumuzu mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Çünkü hiç antrenman yapmadığımızda çok hızlı form kaybederiz, tekrar toparlamak biraz uzun sürer."
Bu süreçte ailesine daha fazla zaman ayırabildiğini dile getiren milli atlet, boş zamanlarında PlayStation oynadığını, kitap okuduğunu ve dizi izlediğini anlattı.
HEDEF OLİMPİYATLAR
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Guliyev, "Kariyerimde unutamayacağım an tabii ki Dünya Şampiyonası oldu. Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda güzel bir dereceyle yarışı bitirmek çok güzel bir duygu. O duygu artık silinmez. İnanıyorum ki daha iyisini yapmak gerekiyor. İnşallah olimpiyatlarda daha iyisini yaparız. Onun için hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Ramil Guliyev, kariyerindeki 3 hedefin 2'sine ulaştığını, olimpiyatlarda da madalya kazanmak istediğini dile getirdi.
Başarılı milli atlet, kariyer hedefiyle ilgili, "Bütün sporcular, olimpiyatlarda madalya kazanmak ister. Hedefim, spor kariyerimde üç madalya kazanmaktır; Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar. İkisini elde edebildim, en zoru olimpiyatlar kaldı." şeklinde görüş belirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini hatırlatan Guliyev, "Olimpiyatlar için de iyi hazırlanıyorduk ama virüsten dolayı ertelendi. Hayatımızda böyle şeyler olabilir, her şeyden iyisini almamız gerekiyor. Daha fazla zaman kazanmış olduk. En büyük hedefimiz olimpiyat olduğu için seneye kadar daha ciddi hazırlanabiliriz. Belki antrenörümüz idmanlarda değişikliğe gider." değerlendirmesinde bulundu.
"EVDE KAL" ÇAĞRISI
Sarı-lacivertli kulübün milli atleti, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "evde kal" çağrısına da destek verdi.
Herkesten zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Guliyev, "Bu zamanlar sadece kendimiz için değil, herkes için önemli. Herkesi kurtarmaya çalışacağız. Dünyayı kurtarmak için sadece evde kalmamız gerekiyor. Evde kalırsak bu pandemi daha çabuk biter." ifadelerini kullandı.
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