Ramil Guliyev'den Lozan'da beşincilik

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Ramil Guliyev, 20.01'lik derecesiyle beşincilik elde etti.

ABD'li atlet Noah Lyles'in 19.50 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Ekvadorlu Alex Quinonez 19.87 ile ikinci, Kanadalı Andre de Grasse de 19.92 ile üçüncü oldu.

Kadınlar cirit atmada piste çıkan milli atlet Eda Tuğsuz ise üç atışında da faul yaptı ve dereceye giremedi.