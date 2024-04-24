Rami Kütüphanesi rekor kırdı

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İstanbul’un en büyük, Türkiye’nin sürdürülebilir tek kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi’nde, Türk kültürünün zengin mirasını kutlamak ve çocuklarımızın özel günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamak için Rami II. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

Rami Kütüphanesi bahçe alanında sayısız etkinlikte çocukların doyasıya eğlendi. İp atlama, çuval yarışı, müzikli eğlenceler, tiyatro gösterilerinin yanı sıra çocuklara yüz boyama yapıldı, balon, bayrak, pamuk şeker, macun ve kek dağıtıldı.

Rami Kütüphanesi’nde 23 Nisan coşkusuna T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce "Millî Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi" kapsamında 2023 yılında yayımlanan Okuma Kültürü Mekânları adlı eserin çocuklarla buluşması da eklendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan ve değerli yazarlar, çizerler, yayıncılık sektörü temsilcileri, çocuk ve ilk gençlik yayıncıları ve pek tabii çocuklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen kitap tanıtım etkinliği büyük ilgi gördü. Gün boyunca aileleriyle keyifli vakit geçiren çocuklar, Rami Kütüphanesi’ni renklendirdi.

250 yıllık geçmişi sahip Rami Kışlası, 13 Ocak 2023’te yeniden kapılarını Rami Kütüphanesi olarak açmış, yaşayan kütüphane unvanıyla 2.5 milyon ziyaretçi ağırlamıştı. 23 Nisan’da 45 bin kişi ağırlayarak, kendi günlük rekorunu da kırdı.