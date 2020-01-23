Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği fakat fiziksel durumuyla takıma çok fazla katkı veremeyen oyuncusu Adil Rami, Kayserispor’a karşı oynanan mücadelede 90 dakika forma giydi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; ilk kez bir maçta fiziksel açıdan iyi gözüken ve etkileyici bir performans gösteren Adil Rami’nin sezon sonuna kadar kalmasının netleşmesinin ardından böyle bir çıkış yapması herkesi sevindirdi.

Falette’nin henüz lisansının çıkarılamaması, Sadık Çiftpınar’ın sezonu kapatmış olması sebebiyle stoper mevkinde problem yaşayan Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal, Rami’nin bu umut verici performansından memnun kaldı. Her ne kadar Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında bir sürpriz yapmayacak ve stoperde Serdar Aziz-Jailson ikilisiyle sahaya çıkacak olsa da Sarı-Lacivertliler’de sonraki maçlarda Rami’nin şans bulması bekleniyor. Zanka’nın çok kötü performansı sebebiyle gözden düştüğü ortamda 3. stoper konumuna yükselen tecrübeli oyuncu antrenmanlarda özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor.