Rami felaket bir başlangıç yaptı! Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk sınavında sınıfta kaldı. Yaptığı bireysel hatayla

Ankaragücü'ne gol vizesi veren 33'lük stoper sahada kaldığı 45 dakika boyunca, hava topu kazanamadı, top çalamadı, şut

çekemedi. Yüzde 50 ikili mücadele kazanma oranıyla oynayan Adil Rami’nin bu performansına Fransızlar da yabancı kalmadı.

L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığıyla ince bir gönderme yaparken, RMC Sport, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" manşetini kullandı. Football.fr ise gayet netti, Adil Rami’nin hatası tek kelimeyle duyuruldu: Felaket!