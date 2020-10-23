Rambo geri dönüyor!

Warner Bros. Games ve NetherRealm Studios, aktör Sylvester Stallone'nin sesini ve benzerliğini alan Rambo'nun bulunduğu yeni bir Mortal Kombat 11 Ultimate oynanış fragmanı yayınladı.
Eski Özel Kuvvetler askeri John J. Rambo, yakın karşılaşmalar için imzası olan hayatta kalma bıçağı ve daha uzun menzilli hedefler için bileşik yay ile donatılmış olarak dövüş becerilerini Mortal Kombat evrenine taşıyor.
Yakın dövüşte uzman olan Rambo, yırtıcı kancaları ile saldırır ve düşmanlarını tahmin ettirmeye çalışarak karşısına çıkan herhangi bir Kombatant'ı alt etmek için acımasız gücü ile birlikte tuzaklar kullanır.
STUDIOCANAL tarafından lisanslanan Rambo, 17 Kasım'da Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2'nin bir parçası olarak yeni bir oynanabilir dövüşçü olarak kadroya katılıyor. Oyun, “First Blood”, “Rambo: First Blood Part II” ve “Rambo III” filmlerinden esinlenilen karakter görünümü çeşitlerini de içerecek.
Mortal Kombat 11'e sahip olan oyuncular, Kombat Pack 2'yi ön sipariş ederek deneyimlerini yükseltebilecekler. Mevcut Mortal Kombat 11 sahipleri ayrıca Kombat Pack 1 veya Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion'ı satın alabilecekler.
Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2 ön siparişleri, "Dark Web" Noob Saibot, "HCF" (Halt and Catch Fire) Liu Kang ve "Blood Moon" Skarlet dahil olmak üzere üç yeni karakter görünümü varyantı içeren Time Warriors Dış Görünüm Paketini oyun çıkışı sırasında alacak.
17 KASIM’DA ÇIKACAK
Mortal Kombat 11 Ultimate, daha önce piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 ana oyunu, Kombat Pack 1 ve Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion ile birlikte yeni oynanabilir dövüşçüler Rain, Mileena ve Rambo içeren Kombat Pack 2'nin eklenmesiyle sonsuz Mortal Kombat 11 deneyimi sunacak.
Mortal Kombat 11 Ultimate'ın PlayStation5 (PS5),PlayStation4 (PS4) , PlayStation4 Pro, Xbox Series X | S, Xbox One konsolları, Nintendo Switch, PC ve Stadia'da 17 Kasım'dan itibaren dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ek olarak, Mortal Kombat 11 ve Mortal Kombat 11 Ultimate sahipleri ve PS4 veya Xbox One'daki yeni alıcılar, oyunlarının PS5 veya Xbox Series X | S sürümlerine ücretsiz yükseltmelere ücretsiz olarak erişebilecek.
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