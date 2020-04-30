Diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının, Ramazan ayı boyunca oruç tutan ancak kilo almak istemeyen ya da kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler için etkili önerilerde bulunmuşlardır. Sizler için derlediğimiz 7 önemli kural ile birlikte Ramazan ayında da sağlıklı bir şekilde kilo almamanın hatta kilo vermenin ya da var olan kiloyu korumanın mümkün olduğunu sizlerde göreceksiniz. Bu sebeple sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinler ve Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olacak önerileri ve altın niteliğinde ki kuralları aşağıda sizler için listeledik.

Sık Sık Su ve Sıvı tüketin

Özellikle Ramazan ayında su kaybımız çok daha fazla olur, bu sebeple iftarla sahur arasında en az 2,5 lt su içilmesi gerekir. Bu su miktarının 1 bardağı orucu hurma veya zeytinle açtıktan hemen sonra içilmeli ve içilecek bu suyun ılık, ballı limonlu su olması kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır. Yemekten sonra içilecek en az 3 fincanı da rezene çayı olmalı ki mide rahatsızlığı; gaz ve şişkinlik yaşanmasın. Siyah çayın önerilmemesindeki sebebin ise beyindeki susama merkezini baskılayıp bize su içmeyi unutturduğunu da göz önünde bulundurun ve siyah çayı şekersiz ve çok açık olarak en fazla 1 ila 2 fincan tüketin.

Baharatları Azaltın

Ramazan’da baharat tüketilebilir ancak bunlarında miktarı son derece önemlidir. Özellikle bu dönemlerde acı baharatlardan kesinlikle kaçının. Kimyon sindirimi rahatlattığı için az miktarda kimyon ekleyebilirsiniz. Ayrıca tarçının kan şekeri düzenleme özelliği bulunduğu için tarçını özellikle kompostolarda kabuk tarçın olarak bolca tüketin fakat diğer baharatlar bu oruç döneminde pek önerilmemektedir.

Mutlaka Çorba Tüketin

Yaz- kış fark etmeksizin mevsimsiz olan besinlerden olan sebze çorbaları özellikle sindirim kolaylığı sağlayan yiyeceklerdendir. Havanın daha da sıcak olduğu günlerde dahi taze naneli bir yoğurt çorbası da bu anlamda iyi bir seçenek olacaktır.

Sahurda Müsli Tüketin

Özellikle müslinin sahurda kullanılması çok doğru bir karbonhidrat seçimi olacaktır. Müsliyi kullanırken içine bol miktarda taze doğranmış meyve de ekleyin. Böylece gününüz çok daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Eğer sofranızda tatlı varsa bunu iftardan 2 saat sonra tüketin ayrıca haftada 1 den daha sık tatlı tüketmeyin ve tatlıları özelliklede daha çok sütlü olanlardan; cevizli güllaç, sütlaç gibi tatlıları tercih edin. Ramazan ayı boyunca şerbetli hamur tatlılarından kaçının.

Kabuklu Meyveler Tüketin

Elma, armut, şeftali, kivi gibi kabuklu meyveler, hem tokluk hissini arttırıyor hem de size gerekli vitamin desteği sağlıyor. Ayrıca bağırsakların da daha iyi çalışmasını sağlayan bu meyveleri zaman zaman bol tarçınlı ılık komposto olarak da tüketilmeli ve bu sayede vücudunuza sıvı desteği de sağlanmış olur.

OMEGA 3 Deposu Cevizi Unutmayın

Ceviz içi en önemli omega 3 desteklerinden biri ve tokluk hissini arttırıyor. Hem sahur hem de iftarda ara öğünlerde 3’er adet ceviz içi tüketmek vücudunuzun oruç tutmasını daha da kolaylaşmasını sağlar.

Fosfor Alın

Ramazan ayı boyunca en az haftada bir kere balık tüketin. Çünkü balıkta vücudun ihtiyacı olan en önemli yağlar ve özelliklede fosfor bulunmakta ve bu yağlar ve fosfor metabolizma hızını da arttırmasından dolayı zayıflamayı da kolaylaştırıyor.