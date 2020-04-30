30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının, Ramazan ayı boyunca oruç tutan ancak kilo almak istemeyen ya da kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler için etkili önerilerde bulunmuşlardır. Sizler için derlediğimiz 7 önemli kural ile birlikte Ramazan ayında da sağlıklı bir şekilde kilo almamanın hatta kilo vermenin ya da var olan kiloyu korumanın mümkün olduğunu sizlerde göreceksiniz. Bu sebeple sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinler ve Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olacak önerileri ve altın niteliğinde ki kuralları aşağıda sizler için listeledik.
Özellikle Ramazan ayında su kaybımız çok daha fazla olur, bu sebeple iftarla sahur arasında en az 2,5 lt su içilmesi gerekir. Bu su miktarının 1 bardağı orucu hurma veya zeytinle açtıktan hemen sonra içilmeli ve içilecek bu suyun ılık, ballı limonlu su olması kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır. Yemekten sonra içilecek en az 3 fincanı da rezene çayı olmalı ki mide rahatsızlığı; gaz ve şişkinlik yaşanmasın. Siyah çayın önerilmemesindeki sebebin ise beyindeki susama merkezini baskılayıp bize su içmeyi unutturduğunu da göz önünde bulundurun ve siyah çayı şekersiz ve çok açık olarak en fazla 1 ila 2 fincan tüketin.
Ramazan’da baharat tüketilebilir ancak bunlarında miktarı son derece önemlidir. Özellikle bu dönemlerde acı baharatlardan kesinlikle kaçının. Kimyon sindirimi rahatlattığı için az miktarda kimyon ekleyebilirsiniz. Ayrıca tarçının kan şekeri düzenleme özelliği bulunduğu için tarçını özellikle kompostolarda kabuk tarçın olarak bolca tüketin fakat diğer baharatlar bu oruç döneminde pek önerilmemektedir.
Yaz- kış fark etmeksizin mevsimsiz olan besinlerden olan sebze çorbaları özellikle sindirim kolaylığı sağlayan yiyeceklerdendir. Havanın daha da sıcak olduğu günlerde dahi taze naneli bir yoğurt çorbası da bu anlamda iyi bir seçenek olacaktır.
Özellikle müslinin sahurda kullanılması çok doğru bir karbonhidrat seçimi olacaktır. Müsliyi kullanırken içine bol miktarda taze doğranmış meyve de ekleyin. Böylece gününüz çok daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Eğer sofranızda tatlı varsa bunu iftardan 2 saat sonra tüketin ayrıca haftada 1 den daha sık tatlı tüketmeyin ve tatlıları özelliklede daha çok sütlü olanlardan; cevizli güllaç, sütlaç gibi tatlıları tercih edin. Ramazan ayı boyunca şerbetli hamur tatlılarından kaçının.
Elma, armut, şeftali, kivi gibi kabuklu meyveler, hem tokluk hissini arttırıyor hem de size gerekli vitamin desteği sağlıyor. Ayrıca bağırsakların da daha iyi çalışmasını sağlayan bu meyveleri zaman zaman bol tarçınlı ılık komposto olarak da tüketilmeli ve bu sayede vücudunuza sıvı desteği de sağlanmış olur.
Ceviz içi en önemli omega 3 desteklerinden biri ve tokluk hissini arttırıyor. Hem sahur hem de iftarda ara öğünlerde 3’er adet ceviz içi tüketmek vücudunuzun oruç tutmasını daha da kolaylaşmasını sağlar.
Ramazan ayı boyunca en az haftada bir kere balık tüketin. Çünkü balıkta vücudun ihtiyacı olan en önemli yağlar ve özelliklede fosfor bulunmakta ve bu yağlar ve fosfor metabolizma hızını da arttırmasından dolayı zayıflamayı da kolaylaştırıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!