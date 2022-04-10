Ramazanda uzun saatler susuz kalmak cildi de etkiliyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmayla yapılan maske ise kolay yoldan parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı sağlıyor
Ramazanda susuz kalan cildin parlaklığını yitirdiğini belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, hurma maskesiyle canlı bir cilde sahip olunabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:
“3 adet hurmanın çekirdeklerini çıkarın ve iyice yıkayın. Yarım su bardağı sütü 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Ateşi kapatın ve süte hurmaları ekleyin. Yarım saat demlenmesine izin verin. Süt ile hurmayı iyice birbirine karıştırın ve macun haline getirin. Karışıma bir çorba kaşığı irmik ekleyip çırptın. Daha sonra bir yemek kaşığı bal ve birkaç damla çuha çiçeği yağı ekleyin. Karışımı yüzünüzün her tarafına yedirin ve yarım saat bekleyin. Sonrasında ise yüzünüze biraz su püskürtün. Maske gevşemeye başladığında dairesel hareketlerle ovalayın ve sade su ile durulayın. Cilt tonunuzda gözle görülür bir fark görmek için haftada bir kez hurma maskesini uygulayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
ELMA İLE GELEN AYDINLIK
Hurmanın yanı sıra elmanın da cildi aydınlattığını kaydeden Demir, “Elmalar doğal olarak güçlü bir malik asit kaynağıdır. Bu sebeple elmaları cilt bakım maskelerinde kullanmak oldukça faydalıdır. Elma, donuk bir cildi aydınlatmaya yardımcı olur ve cildi tahrişe ve akne oluşumuna katkıda bulunan ölü cilt hücresi birikiminden arındırır” dedi. Elma maskesi malzemeleri ve tarifi ise şöyle:
2 yemek kaşığı organik, koruyucusuz elma püresi
1 yemek kaşığı öğütülmüş organik yulaf
1 çay kaşığı ham organik bal
2 çay kaşığı limon suyu (Cildi hassas olanlar tariften limon suyunu çıkarabilir.)
Elma maskesinin yapılışı için tüm malzemeleri bir kapta birleştirin. Yüzünüze ve boynunuza uyguladıktan sonra 10 dakika bekletin. Maskeyi yıkarken, cildi dairesel hareketlerle nazikçe ovmaktan çekinmeyin. Cildinizi havluyla kurulayın ve son olarak nemlendirici uygulayın.
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