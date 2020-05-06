Ramazanda 'Alo Fetva' hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüs soruları yöneltildi - İSTANBUL

AA

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Alo Fetva'' hattının İstanbul Müftülüğünün Nuruosmaniye ek hizmet binasında hizmet verdiğini söyledi.Ramazan öncesinde hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiklerini belirten Yıldız, "Ramazan ayında hafta sonu gelebilecek soruları da düşünerek yine mesai saatleri arasında hizmet veriyoruz. Hafta içi 5 erkek, 5 kadın ve hafta sonu 3 erkek, 2 kadın sosyal mesafeyi koruyacak şekilde soruları cevaplıyoruz." diye konuştu.Yıldız, "Alo Fetva" hattının ramazan ayında genelde yoğun çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:"'Alo Fetva hattımız daha önce 6 hat ile hizmet veriyordu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın öngörüsü ile bu sayıyı 10'a çıkardık. Ramazan dolayısıyla zaten bir yoğunluğumuz vardı ama koronavirüs sebebiyle yoğunluğumuz çok daha fazla katlandı. Yeni hatlarla daha ulaşılabilir, erişilebilmiş olduk. Günlük olarak 700 ila 1000 arasında soruyu cevaplıyoruz. Görevlilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetvalara göre sorulara cevap veriyor. Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüsle alakalı sorular yöneltiliyor."- "'Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim?"Bu yıl zekatla ilgili soruların çok arttığını belirten Yıldız, "Alo Fetva" hattına gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:"Hattımıza 'Göz damlası orucu bozar mı?', 'Fitre ve fidye miktarı ne kadar?', 'Spreyler orucu bozar mı?', 'Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim', 'Fitremi şimdi verebilir miyim?', 'Torunuma zekat verebilir miyim?', 'İnsülin iğnesi orucu bozar mı?', 'Meal okuyarak hatim olur mu?', 'Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan mukabele ve hatimler geçerli olur mu?', 'Evde teravih namazını kaç rekat kılabilirim?', 'Fidye farklı ihtiyaç sahiplerine verilebilir mi?', 'Ailemde engelli birey var oruç tutamıyor, fidyesini vermem gerekiyor mu?' gibi gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor."