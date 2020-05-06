Ramazanda 'Alo Fetva' hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüs soruları yöneltildi - İSTANBUL

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Alo Fetva'' hattının İstanbul Müftülüğünün Nuruosmaniye ek hizmet binasında hizmet verdiğini söyledi.Ramazan öncesinde hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiklerini belirten Yıldız, "Ramazan ayında hafta sonu gelebilecek soruları da düşünerek yine mesai saatleri arasında hizmet veriyoruz. Hafta içi 5 erkek, 5 kadın ve hafta sonu 3 erkek, 2 kadın sosyal mesafeyi koruyacak şekilde soruları cevaplıyoruz." diye konuştu.Yıldız, "Alo Fetva" hattının ramazan ayında genelde yoğun çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:"'Alo Fetva hattımız daha önce 6 hat ile hizmet veriyordu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın öngörüsü ile bu sayıyı 10'a çıkardık. Ramazan dolayısıyla zaten bir yoğunluğumuz vardı ama koronavirüs sebebiyle yoğunluğumuz çok daha fazla katlandı. Yeni hatlarla daha ulaşılabilir, erişilebilmiş olduk. Günlük olarak 700 ila 1000 arasında soruyu cevaplıyoruz. Görevlilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetvalara göre sorulara cevap veriyor. Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüsle alakalı sorular yöneltiliyor."- "'Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim?"Bu yıl zekatla ilgili soruların çok arttığını belirten Yıldız, "Alo Fetva" hattına gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:"Hattımıza 'Göz damlası orucu bozar mı?', 'Fitre ve fidye miktarı ne kadar?', 'Spreyler orucu bozar mı?', 'Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim', 'Fitremi şimdi verebilir miyim?', 'Torunuma zekat verebilir miyim?', 'İnsülin iğnesi orucu bozar mı?', 'Meal okuyarak hatim olur mu?', 'Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan mukabele ve hatimler geçerli olur mu?', 'Evde teravih namazını kaç rekat kılabilirim?', 'Fidye farklı ihtiyaç sahiplerine verilebilir mi?', 'Ailemde engelli birey var oruç tutamıyor, fidyesini vermem gerekiyor mu?' gibi gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!