"Ramazanda alışveriş listesini tokken yapın" önerisi

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketli bir ay olduğunu belirterek, "bereket" deyince bazı insanların her şeyi fazladan almak olarak algıladıklarını söyledi.
Bu yanlış anlamanın da vatandaşları fazladan alışverişe ittiğini ifade eden Şahin, Türkiye'deki tüketicinin listeyle alışveriş yapmak gibi bir alışkanlığının bulunmadığını aktardı.
Şahin, yıllardır tüketicilere listeyle alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Kişi ya da aile, ihtiyaçlarını öncelik sıralamasına göre belirler ve bütçesine uygun alışverişini yapar. Zaten doğru olan da budur. Fakat bazı galatımeşhurlar bizi bir hayli zorluyordu. Bunların başında da listeyle alışveriş yapanları kılıbıklıkla suçlamak geliyordu. Her zaman biz 'listeyle alışveriş yapmak kılıbıklık değildir, aksine bilinçli tüketici olmaktır.' diyoruz. Listeyle alışverişe gitmedik mi fuzuli ne varsa alıp eve getiriyoruz ve israfa da yol açıyoruz."
- "Koronavirüs alışveriş alışkanlığını az da olsa değiştirdi"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasının ardından insanların alışveriş alışkanlığının az da olsa değiştiğini anlatan Şahin, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Şahin, sık sık ve rahatça dışarı çıkma alışkanlığını kaybeden tüketicilerin artık acil ihtiyaçlarını belirlediğine ve alışverişini yapıp hiç vakit kaybetmeden eve döndüklerine işaret etti.
Tüketicilere her sene ramazan ayında "tok karnına alışverişe çıkın" uyarısında bulunduklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Bu ramazanda marketlerin erken saatlerde kapanması bu imkanı kısıtladı. Ramazanda gündüz vakti oruçlu alışverişe gidecek tüketicilerimiz ihtiyaç listesini akşam tok karnına evde hazırlayarak alışverişe gitsinler. Böylece tüketiciler mantıklı alışveriş yapmış olacaklar ve uzun süre kapalı alanda kalmayarak virüs kapma riskini azaltacaklar."
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