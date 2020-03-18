Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ Havalimanı'nda, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan tarafından karşılandı.

Turan'ın cenazesi, askerler tarafından cenaze aracına konularak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle namazına müteakip Maden ilçesine bağlı Karatop köyünde toprağa verileceği öğrenildi.