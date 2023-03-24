Ramazan sofralarınıza layık, tüm püf noktalarıyla su böreği tarifi!

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Unu eleyerek bir kap içerisine alın ve tuzunu ekleyin. Unun ortasına çukur açarak yumurta koyun. Yoğurmaya başlayın. Hamuru yavaş yavaş su ilave ederek toparlayın. En az 30 dakika yoğrulan hamuru 2 saat üstü örtülü bir şekilde bekletin. Hazırlanan hamuru 10 parçaya ayırın, kenarda kalan hamurların üzeri kapalı kalsın ki kurumasın. Hamurları incecik açın ve her yufkayı bir bez üzerine serin. 10 hamur bezesini de açtıktan sonra kolay haşlamak için yufkaları üst üste koyun ve ortadan ve uzunlamasına keserek hepsini bir anda dörde bölün.

Açtığınız hamurları haşlamak için bir tencere içine sıcak su, tuz ve limon alın. Kaynamış olan suya hamurları ilave edin. Kevgir yardımıyla kontrollü bir şekilde çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. 2 tane açılmış yufkayı haşlamadan bir kenara ayırın bu yufkalar tepsi zeminine ve üzerini kapatmak için kuru halde kullanılacak. Haşlanan hamurları süzün.

Böreğin harcını hazırlayın. Fırın tepsisini yağlayın ve 1 kuru yufkayı tepsinin altına serin. Eritilen yağı üzerine serin. Hazırladığınız peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Ardından haşladığınız 1 yufkayı ekleyin. Sonra yine harcınızdan ilave edin. Bunu son bir yufka kalana kadar yapın ve her haşlanmış yufka üzerine mutlaka erimiş tereyağı sürün. En son kalan kuru yufkayı da tepsinin üstüne yerleştirin ve tereyağını bolca sürün. Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Böreği ters çevirerek hem altının hem üstünün pişmesini sağlayın. Dilerseniz ocakta çevirerekte pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.