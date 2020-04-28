Ramazan sofralarının tatlı lezzeti "kerebiç" - MERSİN

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hummalı bir çalışma sonucunda kadın ustaların ellerinde şekil alarak sofralara hazır hale gelen kerebiç, hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak hazırlanıyor.
Üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak konularak tüketime sunulan kerebiç, sindirim sistemini yormayan hafifliği dolayısıyla ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.Son yıllarda ünü giderek artan ve Türkiye'nin farklı illerine de gönderilen kerebiç, bir hafta bozulmadan kalabiliyor.
Kentteki üreticiler de ramazan dolayısıyla hummalı bir çalışmaya girerek, taleplere cevap verebilmek için üretimlerini artırdı.Ramazanda satışları büyük ölçüde artan kerebiçin fıstıklısının kilogramı 64 liradan, cevizlisi ise 50 liradan satışa sunuluyor.
Koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirler alınarak kadınlar tarafından hazırlanan kerbiç, "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara paket servisle, Mersin dışından isteyenlere ise kargo ile kolaylıkla ulaştırılabiliyor.
Kerebiç üreticisi Mustafa Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kerebicin sindirim sistemini yormayan hafifliğinden dolayı ramazan sofralarında tercih edildiğini söyledi.
Ramazan ayında da çalışmalarının sürdüğünü belirten Bilen, şöyle konuştu:
"Koronavirüs tedbirlerini alarak çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sosyal mesafeye önem verip çalışanlarımız maske ve eldivenle hazırlıklarını yaptılar. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlarımız için paket servis imkanı sağlıyoruz. Bize ulaşan müşterilerimizi mağdur etmiyoruz. Evlere paket servislerimiz var.Coğrafi işaret almış tatlımızı isteyen her vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Zaten farklı illerden gelen siparişleri de kargoyla gönderme imkanımız bulunuyor. Her zaman tercih edilen kerebiç, ramazan sofralarını da tatlandırıyor."
- "Kerebiç ramazanın olmazsa olmazıdır"
İbrahim Eğin ise müşterilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, paket servis yaparak kerebiçi müşterilerine götürdüklerini aktardı.Suna Kurucu da koronavirüs tedbirlerini alarak kerebiç hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.Kerebiçin ramazanda tercih edilen bir tatlı olduğuna değinen Kurucu, "Ev ekonomimize katkı sunuyoruz. Kerebiç bu ayın olmazsa olmazıdır. Hafif bir tatlı. Herkesin tatmasını öneriyorum." dedi.
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