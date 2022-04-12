Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Ramazan pidesi ustaları yoğun mesai harcıyor

Ramazan pidesi ustaları, "On bir ayın sultanı" ramazanda yoğun mesai harcıyor. Trabzon'daki taş fırınlarda pişirilen ramazan pideleri, yapımında kullanılan ekşi maya sayesinde daha geç bayatlıyor

12.04.2022 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ramazan pidesi ustaları yoğun mesai harcıyor
Pide ustaları yoğun mesaide
0:00 / 0:00
AA

Ramazanda kurulan sofraların hemen hemen hepsinin baş köşesinde pide yerini alıyor. İftar vaktine kısa süre kala kuyruğa girip dakikalarca beklemeye değecek kadar lezzetli olan pide, tüketicilerin isteğine göre sade, susamlı, çörek otlu ya da yumurtalı olarak taş fırınlarda pişirilerek satışa sunuluyor.

Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı sonrasında evlere ulaşan ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin ayrılmaz parçası oluyor.

Un, su, tuz ve az miktarda da ekşi mayayı belirli bir süre yoğuran ustalar, dinlenmeye bıraktıkları hamuru daha sonra çeşitli gramajlara ayırıyor. Elle yuvarlanan hamur parçaları, tepsilere dizilerek tekrar dinlenme sürecine alınıyor.

Ustalar, odun ateşiyle yakılan taş fırınların başında istedikleri kıvama gelen hamura elle şekil veriyor.

İsteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülen, bir miktar susam ve çörek otu da serpilen pideler, özenle tahta küreğe yerleştirilerek fırına gönderiliyor. Pideler, fırının sıcaklığına bağlı olarak ortalama 45 dakikada pişiyor.

TAŞ FIRIN PİDEYE LEZZET KATIYOR

Trabzon'un Yomra ilçesinde fırın işleten Yaşar Güler, AA muhabirine, ramazan pidesinin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Güler, ramazanda pide üretimine öğle saatlerinden itibaren başladıklarını ve geceye kadar da devam ettiklerini anlatarak, "Ramazan sofralarının özelliği iftar sofralarındaki sıcak pidedir." dedi.

Trabzon'daki pidenin, diğer şehirlerde üretilen pidelere göre daha büyük olduğunu vurgulayan Güler, Vakfıkebir ekmeği gibi bayatlama süresinin daha uzun olmasının da pidenin diğer bir özelliği olduğuna dikkati çekti.

Güler, pidenin tüketim süresini uzatmak için az miktarda da olsa ekşi maya kullandıklarını dile getirerek, "Trabzon'da üretilen ramazan pidelerinin özelliklerinin başında bu gelmektedir. Diğer bir özelliği ise taş fırınlarda odun ateşiyle pişmesidir. Bu da ayrıca lezzet olarak fark oluşturuyor." diye konuştu.

ASIRLIK FIRINDA PİDE MESAİSİ

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde 1920 yılında Halil Akıntürk tarafından açılan ve kentin en eski işletmelerinden biri olan "Rüştü'nün Fırını"nda çalışanlar da ramazanda yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşlar, 102 yıllık fırında üretilen pidelerden almak için iftar vaktine yakın zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Dedesinden kalan fırının işletmeciliğini sürdüren Yeşim Akıntürk, ramazan ayında ağırlıklı olarak pide ürettiklerini, özellikle iftar saatine yakın yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Pidenin yanı sıra ekmek de ürettiklerini, ayrıca iftar için yöresel kıymalı ve peynirli pide siparişi de aldıklarını dile getiren Akıntürk, "Ramazan ayında pide üretimine ağırlık veriyoruz. Öğleden önce başladığımız üretim, akşam 22.00'ye kadar sürüyor. Ekşi mayalı hamurdan yumurtalı, susamlı ramazan pideleri ve ekmekler, yine Trabzon'a has kıymalı ve peynirli dediğimiz pide yapıyoruz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şanlıurfa'da İl Göç İdaresine taşlı saldırı
Şanlıurfa'da İl Göç İdaresine taşlı saldırı
Bugün 30 yeni metrobüs, 6 yıl ayda 15 milyon taksitle
Bugün 30 yeni metrobüs, 6 yıl ayda 15 milyon taksitle
Konya'da kuru sıkı tabanca operasyonu
Konya'da kuru sıkı tabanca operasyonu
Bakan Bozdağ'dan
Bakan Bozdağ'dan "süresiz nafaka" açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.