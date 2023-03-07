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Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? 2 hafta sonra ilk oruç tutulacak! Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan başlangıcı

Ramazan ne zaman başlıyor? 2 hafta sonra ilk oruç tutulacak! 2023 Ramazan başlangıcı

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Özellikle geçtiğimiz gece Ramazan Ayı'nın habercisi Berat Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte Ramazan Ayı tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığına ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı 11 ayın sultanı Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan ayı başlangıcı

Giriş: 07.03.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nin geçtiğimiz gece idrak edilmesinin ardından 2023 Ramazan ayı başlangıcı öncesi geri sayım başladı. Peki, Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğuna inanılan 11 ayın sultanı Ramazan başlangıcı ne zaman? Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle 2023 Ramazan Başlangıcı tarihi bir önceki yıldaki başlangıç tarihine göre 10 - 11 gün daha erken bir tarihte başlayacak. 

  • Peki, 2023'te Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan Başlangıcı tarihi...

  • 2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    Ramazan ayı, İslam inancına göre Hicri takvimde Ramazan Hilali'nin görülmesiyle başlıyor, Şevval Ayı Hilali'nin görülmesiyle sona eriyor. Hilalin görülmesinde izlenen yöntemler ise İslam ülkeleri arasında farklılık gösteriyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Hilali uydu görüntüsüyle tespit ediliyor. Bazı İslam ülkelerinde ise Ramazan Hilali çıplak gözle tespit ediliyor. Yöntem farkı nedeniyle Ramazan Ayı başlangıç tarihi ülkelere göre değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı yani Hicri 1444. yılda Ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi tespit edildi. 

  • 2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

    Yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıp 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak.

  •  

    2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF. GÜNÜ

    DİNİ GÜNLER

    01

    RECEB

    1444

    23

    OCAK-2023

    PAZARTESİ

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    04

    RECEB

    1444

    26

    OCAK-2023

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1444

    17

    ŞUBAT-2023

    CUMA

    MİRAC KANDİLİ

    01

    ŞABAN

    1444

    21

    ŞUBAT-2023

    SALI

    ..........

    14

    ŞABAN

    1444

    06

    MART-2023

    PAZARTESİ

    BERAT KANDİLİ

    01

    RAMAZAN

    1444

    23

    MART-2023

    PERŞEMBE

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1444

    17

    NİSAN-2023

    PAZARTESİ

    KADİR GECESİ

    29

    RAMAZAN

    1444

    20

    NİSAN-2023

    PERŞEMBE

    AREFE

    01

    ŞEVVAL

    1444

    21

    NİSAN-2023

    CUMA

    RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

    02

    ŞEVVAL

    1444

    22

    NİSAN -2023

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

    03

    ŞEVVAL

    1444

    23

    NİSAN -2023

    PAZAR

    RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

    01

    ZİLKADE

    1444

    21

    MAYIS-2023

    PAZAR

    ..........

    01

    ZİLHİCCE

    1444

    19

    HAZİRAN-2023

    PAZARTESİ

    ..........

    09

    ZİLHİCCE

    1444

    27

    HAZİRAN-2023

    SALI

    AREFE

    10

    ZİLHİCCE

    1444

    28

    HAZİRAN -2023

    ÇARŞAMBA

    KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

    11

    ZİLHİCCE

    1444

    29

    HAZİRAN -2023

    PERŞEMBE

    KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

    12

    ZİLHİCCE

    1444

    30

    HAZİRAN -2023

    CUMA

    KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

    13

    ZİLHİCCE

    1444

    01

    TEMMUZ -2023

    CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

    01

    MUHARREM

    1445

    19

    TEMMUZ-2023

    ÇARŞAMBA

    HİCRİ YILBAŞI

    10

    MUHARREM

    1445

    28

    TEMMUZ -2023

    CUMA

    AŞURE GÜNÜ

    01

    SAFER

    1445

    17

    AĞUSTOS-2023

    PERŞEMBE

    ..........

    01

    R.EVVEL

    1445

    16

    EYLÜL-2023

    CUMARTESİ

    ..........

    11

    R.EVVEL

    1445

    26

    EYLÜL -2023

    SALI

    MEVLİD KANDİLİ

    01

    R.AHİR

    1445

    16

    EKİM-2023

    PAZARTESİ

    ..........

    01

    C.EVVEL

    1445

    14

    KASIM-2023

    SALI

    ..........

    01

    C.AHİR

    1445

    14

    ARALIK-2023

    PERŞEMBE

    ..........

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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