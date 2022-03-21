Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan için geri sayım başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan Ayı'nda müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek. Peki ilk Oruç ne zaman başlayacak? İşte, 2022 Ramazan Ayı'na dair tüm detaylar...