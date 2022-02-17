Tüm Müslümanlar tarafından merakla beklenen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi tarihte tutlacağı araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi Ramazan ayı gerek oruç ibadeti ile gerek teravih ve tesbih ibadeti ile Müslümanlar için oldukça önemli olan aylardan biri. Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve Ramazan Bayramı tarihleri merak ediliyor.