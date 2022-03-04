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Ramazan ne zaman başlıyor 2022, ayın kaçına denk geliyor? İlk oruç hangi gün açılacak?

Ramazan ayı yaklaşıyor! 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün açılacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu tüm İslam Alemi tarafından araştırılıyor. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan’ı oruç ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün açılacak sorularına yanıt arıyor.

04.03.2022 - 14:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 11 ayın sultanı Ramazan; ibadet, oruç ve sabır ayı olarak bilinmektedir. Ramazan Müslümanların birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren kutsal bir aydır, Müslümanlar çok faziletli olan bu ayı oruçlu geçiriler. Mübarek Üç Aylar’ın ikincisi olan Şaban’ın gelişiyle birlikte ilk oruç hangi gün açılacak sorusuna yanıt arandı.

  • RAMAZAN NE BAŞLIYOR? İLK ORUÇ HANGI GÜN AÇILACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İlk oruç 2 Nisan akşamı açılacak.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2022 yılı Mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs tarihine denk gelirken Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs’a son günü ise 4 Mayıs’a denk geliyor.

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

  • RAMAZAN AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ

    Şaban ayı içerisinde bulunan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak bilinmektedir. İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip olan bu ay oruç, sabır ve ibadet ayıdır. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutar ve ibdet ederler. Ramazan ayının fazileti Bakara Suresi 185.ayette belirtilmiştir. ”O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).(Bakara,185)”

  • 2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

     

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF.GÜN

    DİNİ GÜNLER

    1

    C.AHİR

    1443

    04

    OCAK-2022

    SALI

    ........

    1

    RECEB

    1443

    02

    ŞUBAT-2022

    ÇARŞAMBA

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    2

    RECEB

    1443

    03

    ŞUBAT-2022

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1443

    27

    ŞUBAT-2022

    PAZAR

    MİRAC KANDİLİ

    1

    ŞABAN

    1443

    04

    MART-2022

    CUMA

    ...........

    14

    ŞABAN

    1443

    17

    MART-2022

    PERŞEMBE

    BERAT KANDİLİ

    1

    RAMAZAN

    1443

    02

    NİSAN-2022

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1443

    27

    NİSAN-2022

    ÇARŞAMBA

    KADİR GECESİ

    30

    RAMAZAN

    1443

    01

    MAYIS-2022

    PAZAR

    AREFE

    1

    ŞEVVAL

    1443

    02

    MAYIS-2022

    PAZARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

    2

    ŞEVVAL

    1443

    03

    MAYIS-2022

    SALI

    RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

    3

    ŞEVVAL

    1443

    04

    MAYIS-2022

    ÇARŞAMBA

    RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

    1

    ZİLKADE

    1443

    31

    MAYIS-2022

    SALI

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