Ramazan'ın ilk gününe sokaklara sessizlik hakimdi - İSTANBUL

AA

İslam aleminde Ramazan ayına girmenin coşkusu yaşanırken bir yandan da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği sessizlik hakim.Dünyanın en büyük şehirlerinden olan İstanbul'da da Ramazan ayına sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününe gelmesi nedeniyle büyük bir sakinlik var.İçişleri Bakanlığınca alınan karar gereği, kapılarını saat 09.00'da açan market ve fırınlarda az sayıda vatandaşın maskeleriyle alışveriş yaptığı görüldü.Polis ekipleri, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın birçok noktasında oluşturdukları kontrol noktalarında araçları denetlerken, sakinleşen cadde ve sokaklarda da zaman zaman kimlik kontrolleri yapılıyor.Kentin en işlek yollarından E-5 ve TEM otobanlarında da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde azdı.Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu’nda az sayıda kişinin alışveriş yapmak için saat 09.00 itibariyle açılan bakkal ve marketlere uğradığı görüldü.Bazı vatandaşların ise alışveriş yapmak için 09.00’dan önce marketin önüne gelip sıra beklemeye başladı.Anadolu yakasında da en kalabalık meydanlar sessizdi.Üsküdar, Kadiköy, Bagdat Caddesi ve Cadde Bostan'da açılan market ve fırınlarda az sayıda vatandaşın alışveriş yaptığı görüldü.Silivri'de de cadde ve sokakların sakin olduğu, bazı vatandaşların ihtiyaçlarını almak için yakın marketlere gittiği görüldü.Vatandaşlar saat 14.00'e kadar kendilerine en yakın market ve fırına giderek alışveriş yapabilecek.14.00'ten sonra sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı İstanbul'da 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.