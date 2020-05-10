İstanbul Ankara İzmir iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? soruları iftara vaktine kısa zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Ramazan ayının onyedinci orucunu tutulmuş olacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri kaçta? İşte Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi...

İFTAR VAKTİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar saati, Ramazan ayının ondördüncü orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 20.17'de okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19:59'da, İzmir'de 20:18'da, Diğer illerin 10 Mayıs iftar saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

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İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22);

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

İslam dininin temel ibadetlerinden olan oruç, Müslüman olan, ergenlik çağına girmiş veya aklı eren ve oruç tutması için herhangi bir engeli olmayan her Müslümana farzdır. Oruç tutacak olan bir kişinin Müslümanlığı kabul etmesi gerekmektedir. Müslüman olmayan bir kimseye, oruç tutması farz değildir ve o kişi oruç tutması için zorlanamaz. Öte yandan ibadetlerin bir kişiye farz olması için o kişinin ergenlik çağında olması ve akli dengesinin yerinde olması gerekmektedir. Akli dengesi yerinde olmayan engelli kimseler, oruç tutmaya zorlanamaz. Aynı zamanda henüz ergenlik yaşına gelmemiş bir kimse oruç ibadetinden muaf tutulmaktadırlar.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur. Oruç, tan yerinin ağırmasıyla başlamaktadır. Yani imsak vaktinin sonlanmasıyla oruç ibadeti başlamış olur. Oruca niyet eden bir kişi, imsak vaktinden itibaren yeme ve içmeyi kesmeli, orucu bozan durumlardan kaçınmalıdır. Akşam olup güneş battığında, orucun bozulmasını sağlayan yasaklardan biri işlenerek oruç tamamlanmaktadır.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

GÜNÜN AYETİ

Çünkü, Allah'a ve O'nun Rasulü'ne itaat edenler, Allah'tan korkup O'na karşı sorumluluk duyanlar; işte bunlardır, (nihai) zafere erişecek olanlar!