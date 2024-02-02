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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin cinayetinin zanlısı Erkan B. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi! - Haberler

        Son dakika haberi 'Ramazan Hoca' cinayetinin zanlısı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi

        İstanbul Fatih'te Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:39
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        'Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme!
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        İstanbul Fatih'te çay ocağında Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Fatih'te çay ocağında Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin emniyetteki soruşturması tamamlandı.

        TUTUKLANMA TALEBİYLE ADLİYEDE

        Katil zanlısı işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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        #Ramazan Pişkin
        #Ramazan Hoca
        #son dakika
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