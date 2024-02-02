Son dakika haberi 'Ramazan Hoca' cinayetinin zanlısı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi
İstanbul Fatih'te Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi
İstanbul Fatih'te çay ocağında Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Fatih'te çay ocağında Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin emniyetteki soruşturması tamamlandı.
TUTUKLANMA TALEBİYLE ADLİYEDE
Katil zanlısı işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.