DHA

Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle Sultan Ahmet Meydanı, binlerce insanın akınına uğruyordu. Aileleriyle birlikte Sultan Ahmet Meydanı'na akın eden binlerce İstanbullu, meydanda iftar yapıyordu.

Tüm dünyada görülen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl Sultan Ahmet Meydanı'na sessizlik hâkim oldu. Daha önceki yıllarda adım atılacak yer olmayan tarihi meydan kuşlara kaldı. Sessizlikten Ramazan boyunca namaz kılmak isteyenlerin boş bırakmadığı Sultan Ahmet Camii ile yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği Ayasofya Müzesi de sessizliğe gömüldü.