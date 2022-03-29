Ramazan'da 'sindirimi daha kolay tatlılar tüketin' önerisi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı, ramazan öncesi tatlı ve pasta üretimine ağırlık veren Altınordu ilçesindeki işletmeyi ziyaret etti.

Çalışmaları izleyen Tarakçı, unlu mamullerin imal edildiği yerlerde temizlik ve hijyenin çok önem taşıdığını belirterek, çalışanların kurallara uygun kıyafet giymeleri, maske ve galoş kullanımına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazanda tatlı tüketiminin artış gösterdiğine dikkati çeken Tarakçı, "Özellikle baklava hem yağ hem de karbonhidrat yönünden ağır yapıya sahip ama bunu sütle zenginleştirdiniz mi daha yumuşak ve enerji bakımından daha düşük oluyor. Böylece sindirilmesi daha kolay olabiliyor. Vatandaşlara sağlıklarını korumaları için sindirimi daha kolay tatlıları tüketmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

İFTAR SONRASI YÜRÜYÜŞ TAVSİYESİ

Tarakçı, gecenin daha rahat geçirilebilmesi için iftar sonrası yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunulmasını önerdi.

Fazla tüketilen yemeklerin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Tarakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fazla tüketilen yemek önce midemize zarar verebilir. Yediğimiz yemeklerin sindirilmesi zorlaşırsa mide genişlemeye çalışır. Mide genişlemeye başlarsa diğer organlara da zarar verir. En büyük sıkıntı, kalp de bundan zarar görebilir. Bu, kalp krizleriyle sonuçlanabilir. Bu nedenle ramazanda beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor."

Prof. Dr. Tarakçı, vatandaşlara taklit ve tağşişli ürünlerden uzak durmaları, merdiven altı üretim yapan yerlerden tatlı ve baklava almamaları uyarısında da bulundu.