Ramazan Bayramı'na pratik tarif! Milföy hamurundan baklava!

MİLFÖY HAMURUNDAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Baklavanın yapımı için ilk olarak şerbetle başlayın. Tencere içerisine şekeri ve suyu alarak 10 dakika kaynatın. Son olarak içerisine limon suyunu ekleyin 5 dakika daha kaynattıktan sonra kenara alın.

Kare ya da dikdörtgen bir fırın tepsisini yağlayın ve 2 milföy parçasını tabana serin. Erittiğiniz tereyağını sürün ve ceviz serpin. Onun üzerine baklavalık yufkayı serin ve tereyağladıktan sonra kapatıp kare haline getirin. Baklavalık yufkaları bu şekilde serip, yağlayıp ceviz serpin. Ardından en üste kalan 4 parça milföyü serin. Hepsinin üzerini yağladıktan sonra kare şekilde kesin ve kalan yağı sürün. Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika bekleyin fakat sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün. Antep fıstığı ya da ceviz ile üzerini süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!