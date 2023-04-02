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Ramazan Bayramı'na pratik tarif! Milföy hamurundan baklava!

Recep, Şaban ve Ramazan'ın içinde bulunduğu Üç Aylar'ın sonuncu olan Ramazan ayında bu yıl ilk iftar 23 Mart Perşembe günü itibarıyla yapıldı. Bugün itibariyle 22 gün sonra Ramazan sona erecek ve bayram gelecek. Şimdiden tatlı bir telaş içerisinde olan kişiler bayram günü misafirleri için hazırlayacakları tarifleri araştırıyor. İşte hem leziz hem yapımı kolay milföy hamurundan baklava tarifi…

Giriş: 02.04.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bollluk ve bereket ayı olan Ramazan'da ilk hafta geride kaldı. Bu yıl 23 Mart itibarıyla başlayan Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. İslam alemi için oldukça önemli bi konumsa sahip olan 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı Nisan ayında sona erecek. Şimdiden tatlı bir telaş içerisinde olan ve bayram günü evinde misafir ağırlayacak olan vatandaşlar yapabilecekleri tarifleri araştırmaya başladı bile. İşte hem leziz hem yapımı kolay milföy hamurundan baklava tarifi…

  • MİLFÖY HAMURUNDAN BAKLAVA MALZEMELERİ

    8 adet milföy hamuru

    4 yaprak baklavalık yufka

    2-3 su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe göre Antep fıstığı ya da fındık kullanılabilir)

    80 gram tereyağı

    Şerbeti için:

    2 su bardağı su

    1.5 su bardağı şeker

    5-6 damla limon suyu

  • MİLFÖY HAMURUNDAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?

    Baklavanın yapımı için ilk olarak şerbetle başlayın. Tencere içerisine şekeri ve suyu alarak 10 dakika kaynatın. Son olarak içerisine limon suyunu ekleyin 5 dakika daha kaynattıktan sonra kenara alın.

    Kare ya da dikdörtgen bir fırın tepsisini yağlayın ve 2 milföy parçasını tabana serin. Erittiğiniz tereyağını sürün ve ceviz serpin. Onun üzerine baklavalık yufkayı serin ve tereyağladıktan sonra kapatıp kare haline getirin. Baklavalık yufkaları bu şekilde serip, yağlayıp ceviz serpin. Ardından en üste kalan 4 parça milföyü serin. Hepsinin üzerini yağladıktan sonra kare şekilde kesin ve kalan yağı sürün. Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

    Fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika bekleyin fakat sıcakken üzerine soğuk  şerbeti dökün. Antep fıstığı ya da ceviz ile üzerini süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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