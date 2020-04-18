Resmi tatiller 2020 takvimi içerisinde yer alan resmi tatilleri sizler için sıraladık. Ayrıca dini günler takvimini de Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında yer alan bilgilere göre hazırladık. Ramazan ayı, Kurban Bayramı ne zaman? Oruçlar ne zaman başlayacak?

Okullar 30 Nisan 2020 tarihlerine kadar uzaktan eğitime devam edecek.