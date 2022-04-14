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Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, hafta sonu ile birleştirilecek mi?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı?

Ramazan ayının ikinci haftasında Ramazan bayramı için memleketine gitmek isteyen ya da Ramazan Bayramı tatilinde küçük bir seyahate çıkmaya niyetlenenler Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak, uzayacak mı sorusunun gündeme getirdi. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı İslam dinine göre 3 gün kutlansa da resmi tatil süresi bazen uzatılabiliyor.

14.04.2022 - 12:35 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından duyurulan dini bayram tarihleri kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil olarak kabul ediyor. Özel sektörde de çoğunlukla tatil olarak kabul edilen Ramazan Bayramı için program yapmaya hazır olanlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın son gününün çarşamba gününe denk gelmesi perşembe ve cuma günlerinin resmi tatille birleştirilip birleştirilmeyeceğinin merak edilemesine neden oldu. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.
    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 

  • RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor. 

  • BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu.  Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

    2022 RAMAZAN BAYRAMI İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.