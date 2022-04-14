Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından duyurulan dini bayram tarihleri kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil olarak kabul ediyor. Özel sektörde de çoğunlukla tatil olarak kabul edilen Ramazan Bayramı için program yapmaya hazır olanlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın son gününün çarşamba gününe denk gelmesi perşembe ve cuma günlerinin resmi tatille birleştirilip birleştirilmeyeceğinin merak edilemesine neden oldu. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...