Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayının bu yıl 29 gün sürmesi sebebiyle bayram tatili de sıkça sorgulanan konulardan biri oldu. İşte Ramazan bayramı tatilinin başlangıcı...

ARAFE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 3 Haziran Pazartesi günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı kararname ile 7 Haziran 2019 Cuma, 8 Haziran 2019 Cumartesi ve 9 Haziran 2019 Pazar günleri de bayram tatiline dahil edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.