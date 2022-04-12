Kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışanlar senelik izinlerinin yanı sıra resmi tatil takvimini de ilgiyle takip ediliyor. BNilindiği gibi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ülke genelinde resmi tatil kabul edilen özel günler arasında yer alıyorç Ramazan Bayramı'nın son gününün çarşamba gününe denk gelmesi perşembe ve cuma günlerinin resmi tatile katılıp katılmayacağının araştırılmasına neden oldu. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...