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        Haberler Bilgi Gündem RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2025? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

        Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025: Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 gün mü oldu?

        Yılın ilk dini bayramına sayılı günler kaldı. Üç gün süren Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve bayramı takip eden 3 gün ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak konusuydu. Bu noktada ''Ramazan Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek?'' sorularına yanıt aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2025, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte 2025 Bayram tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 08:34 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:16
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        • 1

          Ramazan Bayramı tatili tarihleri 2025 yılı için araştırılıyor. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Yılın ilk dini bayramı için geri sayım devam ederken bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ve kaç gün süreceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile ‘’2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?’’ soruları yanıt buldu. Peki, bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu, kaç gün sürecek? İşte detaylar…

        • 2

          2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak.

          Bayramın 2. günü 31 Mart Pazartesi, 3. günü 1 Nisan Salı idrak edilecek.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

          Ramazan Bayramı Arefesi: 29 Mart Cumartesi (Yarım gün)

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı

        • 4

          2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

          Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu.

          Emekçiler İle İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini verdi.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

          "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.

          Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

          Buna göre 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamında olacak.

        • 5

          İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

          İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.

          İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

        • 6

          İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

          İdari Izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

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