Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı sorusu bayrama sayılı günler kala gündeme oturdu. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı süresi Türkiye'de resmi tatil kabul ediliyor ve bu günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Özel sektörde de tatil olarak kabul edilen Ramazan Bayramı vesilesiyle memleketine gitmeyi ya da küçük bir seyahate çıkmayı planlayanlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bilinidği gibi daha önceki yıllarda bayram tatillerinin hafta sonu tatili ile birleştirildiğine rastlanmıştı. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...