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Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

Ramazan ayının ikinci haftasını geride bırakan Müslümanlar için Ramazan Bayramı tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği gibi Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan Ramazan ayının sonunca 3 gün boyunca Ramazan Bayramı kutlanıyor ve Ramazan Bayramı Türkiye'de resmi tatil kabul ediliyor. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler tatilin kaç gün olacağını araştırıyor.

16.04.2022 - 11:26 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı sorusu bayrama sayılı günler kala gündeme oturdu. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı süresi Türkiye'de resmi tatil kabul ediliyor ve bu günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Özel sektörde de tatil olarak kabul edilen Ramazan Bayramı vesilesiyle memleketine gitmeyi ya da küçük bir seyahate çıkmayı planlayanlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bilinidği gibi daha önceki yıllarda bayram tatillerinin hafta sonu tatili ile birleştirildiğine rastlanmıştı. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.
    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 

  • RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor. 

  • BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu.  Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

    2022 RAMAZAN BAYRAMI İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.