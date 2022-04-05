Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı tarihi merak konusu oldu. Ülke genelindeki milyonlarca vatandaş, Ramazanın Bayramının hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İşte, 2022 Ramazan Bayramı tatili tarihi...