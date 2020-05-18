Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilen soruların başında muhakkak "Ramazan Bayramı ne zaman?" Sorusu geliyor. Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle de bu sene Ramazan Bayramı nasıl kutlanacağı da merak ediliyor. Diyanet önceden Ramazan Bayramı takvimini açıklamıştı. İşte Ramazan Bayramı tatili, tarihleri, takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.