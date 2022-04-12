Ramazan Bayramı tarihi, on bir ayın Sultanının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündeme geldi. On bir ayın Sultanını oruç ibadetiyle geçiren milyonlarca Müslüman bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin ardından bayram mutluluğunu yaşayacak. Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan’da başlarken son günü ise bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Bayram için tatil planı yapan vatandaşlar “Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe günü hangi gün?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Diyanet Takvimi ile Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihi…