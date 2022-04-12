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Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe günü hangi gün? Diyanet Takvimi ile 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Mübarek Ramazan-ı Şerif ayını oruç ibadetiyle geçiren Müslümanlar ardından bayram sevincini yaşayacak. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi gününe gelirken Ramazan Bayramı ise bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. İşte, 2022 Diyanet dini günler takvimi…

12.04.2022 - 15:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan Bayramı tarihi, on bir ayın Sultanının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündeme geldi. On bir ayın Sultanını oruç ibadetiyle geçiren milyonlarca Müslüman bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin ardından bayram mutluluğunu yaşayacak. Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan’da başlarken son günü ise bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Bayram için tatil planı yapan vatandaşlar “Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe günü hangi gün?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Diyanet Takvimi ile Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihi…

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

  • ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Ramazan bayramına kısa süre kala arife günü merak edilmeye başlandı. Arife günü 12 Mayıs Salı günü olacak. 13 Mayıs'ta Ramazan bayramının ilk günü olarak kutlanacak.

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.
    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 

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