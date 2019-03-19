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Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 oruçların başlayacağı ve biteceği gün | Bayram tarihleri

2019 yılı bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruçların başlamasına 2 aydan kısa bir süre kaldı. Bu sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor?

19.03.2019 - 15:19 | Güncelleme: Gündem
Ramazan Bayramı ne zaman

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oruçların hangi tarihte başlayacağı, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına 2 aydan daha kısa zaman kaldı. Oruçların ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Yaklaşık 2 ay sonra ise Kurban Bayramı idrak edilecek. 

ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS-2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

9

ZİLHİCCE

1440

10

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1440

11

AĞUSTOS-2019

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1440

12

AĞUSTOS-2019

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1440

13

AĞUSTOS-2019

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1440

14

AĞUSTOS-2019

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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