Ramazan Bayramı ne zaman

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oruçların hangi tarihte başlayacağı, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına 2 aydan daha kısa zaman kaldı. Oruçların ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Yaklaşık 2 ay sonra ise Kurban Bayramı idrak edilecek.

ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?