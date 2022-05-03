Ramazan Bayramı'nın başlaması ile birlikte ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, "Bugün eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışıyor. 3 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe girilmesi ile birlikte birçok kişi Bayramda açık olan eczaneler listesini araştırmaya başladı. Peki Bayramda eczaneler çalışıyor mu? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olan nöbetçi eczaneler listesi...