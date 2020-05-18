Ramazan Bayramı'na doğru - İSTANBUL

AA

Vatandaşlara lokum dağıtımına Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz'ın yanı sıra Kızılay gönüllüleri katıldı.Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Başkanı Habip Kira, bugün gönüllü ekipleriyle Kadıköy'de 65 yaş üstü vatandaşlara hediye dağıttıklarını ifade etti.Kiraz, ''Ramazan Bayramı'nın diğer bir adı da ülkemizde şeker bayramıdır. Bu bayramda insanlar birbirlerine tatlı ikram ederler. Biz de ilçede bulunan yaklaşık bin haneye bayramlık Osmanlı Lokumu ikram ediyoruz. Bunun yanı sıra gönüllülerimiz de kendilerine gül veya karanfil verecek. İnşallah kısıtlamalar nedeniyle ziyaret edilemeyen büyüklerimizin gönüllerini almış olacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.'' diye konuştu.