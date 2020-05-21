Ramazan Bayramı hareketliliği (2) - İSTANBUL

AA

Kontrollü normalleşme sürecinin yaşandığı İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar hareketlilik oluşturdu.PTT ve banka şubelerinde e-devlet şifresi almak, emekli maaşlarını çekmek ve aynı zamanda faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Sırada bekleyen vatandaşların maske taktığı fakat sosyal mesafe konusunda dikkatli olmadıkları görüldü. Bankada çalışan güvenlik görevlileri de sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sık sık uyardı.Anadolu yakasında Bostancı ile Kadıköy'deki Bağdat Caddesinde kısmi yoğunluk yaşanırken, Üsküdar Çarşısı'nda ve Altunizade'de sakinlik hakimdi.Beykoz'da perşembe günleri kurulan Paşabahçe semt pazarında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Zabıta ekipleri pazar giriş ve çıkışında ateş ölçümü, maske ve dezenfektan dağıtımı yaparken, esnafın da maskesiz satış yapmasına müsaade etmedi. Pazarda maskesiz dolaşanlara da ikazda bulunan ekipler, vatandaşları sık sık alışverişlerini bir an önce tamamlayarak pazar yerinden ayrılmaları konusunda uyardı. Vatandaşların, pazar içerisinde sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tarihi Yarımada çevresi, Barbaros Bulvarı, Taksim Sıraselviler Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlere nazaran trafik yoğunluğu yaşandı.Trafik polisleri kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.