2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekli ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'lilerinin hesabına yatırılmaktadır. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. İşte 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...
- 1
Emekli ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri SSK, Bağkur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan emekli ikramiyesine yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL'ye yükselti. Peki, "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi bayram öncesinde yatar mı?" İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
- 2
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Işıkhan, paylaşımında, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Buna göre, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak.
- 3
4A (SSK) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;
17 ve 18 olanlara - 2 Nisan,
19, 20, 21, 22 olanlara - 3 Nisan,
23, 24, 25, 26 olanlara - 4 Nisan'da ödeme yapılacak.
-
- 4
4B (BAĞKUR) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
4B yani Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.
- 5
4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
4C emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;
1 ve 2 olanlara 2 Nisan,
3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında ödeme yapılacak.
- 6
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.
-
- 7
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?
Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.
Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.
- 8
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.
Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.