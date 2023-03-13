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RAMAZAN BAŞLIYOR! Diyanet Takvimi 2023 imsakiye| Ramazan ne zaman başlıyor? ilk sahur, oruç ve iftar günü

Ramazan başlangıcı için geri sayım başladı! 2023 Ramazan Ayı ilk sahur, oruç ve iftar

Ramazan 2023 için geri sayım başladı! Şaban ayının son haftasına girilmesiyle birlikte İslam dünyasında Ramazan heyecanı başladı. Bilindiği üzere Hicri ayların tespiti konusunda ülkeler arasındaki farklılık nedeniyle Ramazan başlangıcı bazı yıllarda ülkelere göre farklılık gösteriyor. Öte yandan Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 veya yıla göre 11 günlük fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 - 11 gün daha erken başlıyor. İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan ayı imsakiyesi ilk teravih, sahur ve oruç tarihi...

Giriş: 13.03.2023 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan Ayı hangi gün, ne zaman başlıyor? Diyanet Takvimi 2023 Ramazan İmsakiyesi hazırlandı. Hicri Takvim'in 9. ayı olan Ramazan Ayı aynı zamanda İslam inancındaki üç ayların da son ayıdır. Üç ayların ilk iki ayı olan Şaban Ayı'nın ise son haftasına girildi. Bir hafta sonra ise 11 ayın sultanı Ramazan Ayı başlamış olacak. Ancak hatırlatmakta fayda var ki İslam ülkeleri arasındaki zaman hesaplama ihtilafı nedeniyle bazı yıllarda Ramzan başlangıcı ülekelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de ise Ramazan Ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplanıyor. Merak edilen tarihler kamuoyuyla paylaşıldı. 

    Peki, 2023 Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan ayı isakiyesi ilk teravih, saUhur ve oruç tarihi...

     

  • RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

    11 Ayın Sultanı  Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.  2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

  • 2023 YILINDA İLLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Ramazan ayının İlk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak. Ramazamn ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için 2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.

     

  • 2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

    Sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

     

  • Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muʿcem, “ṣvm” md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği, başlangıçta oruç yasakları geceden başladığı halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi dikkate alındığında sahura imkân veren temel meşruiyet delili bu âyetin, “Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için” meâlindeki kısmı olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konuya ilişkin hadislerdir. 

     

  • 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.

     

  • 2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

     

  • 2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

     

  • 2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK? 

    Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay  29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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