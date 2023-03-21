RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?
Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;
Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.
Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;
" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.
Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,
"Ya Atikkaribab" zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab "Ey iyileri koruyan anlamını taşımaktadır.