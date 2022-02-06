Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi Recep ve Şaban ayından sonra Ramazan ayı başlayacak ve Ramazan ayının sonunda da İslam dinine göre Müslümanlar Ramazan bayramını kutlayacak. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayı ne zaman başlayacak, 2022 Ramazan ayı tarihleri nedir sorusu gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2022 yılında Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı ile ilgili merak edilen tarihler netleşti. İşte Diyanet Dini günler takvimi ve Ramazan ayı tarihleri