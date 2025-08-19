Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı!
Müslümanlar için ibadet, rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 2026'daki başlangıç tarihi şimdiden araştırılıyor. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, 2026 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte Diyanet açıklaması ile Ramazan Bayramı tarihleri...
İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı, inananlar için oruçla geçirilen manevi bir yolculuğu ifade ediyor. 2026 yılında Ramazan’ın hangi tarihlerde başlayacağı ve bayramın ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar