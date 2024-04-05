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        Haberler Gündem Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri

        2024 Ramazan Bayramı tarihleri: Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?

        Ramazan ayı ilk orucun tutulmasıyla 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek olan Ramazan ayı bayramın gelişiyle birlikte sona erecek. Bu kapsamda on bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Diyanet dini günler takvimi ile son orucun tutulacağı ve Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:49
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        • 1

          Ramazan ayında son günlere girildi. 11 Mart tarihinde başlayan üç aylarının sonu olan Ramazan, bayram ile birlikte son bulacak. Son orucun tutulacağı gün kadar, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihte de merak konusu oldu. Peki, "Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...

        • 2

          RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

          Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Salı günü bayram arefesinde son oruç tutulacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        • 4

          BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ, UZATILDI MI HAFTA SONUYLA BİRLEŞTİ Mİ?

          Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

          "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

          Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

          Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

        • 5

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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