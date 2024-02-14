Üç aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği ay boyunca evlerde sahur ve iftar telaşı başlayacak. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan bir önceki yıla göre 10 veya 11 gün önce başlıyor. İşte, 2024 Ramazan ayına dair her şey...