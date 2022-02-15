2022 Ramazan için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde de merakla araştırılan konuya ilişkin en çok Ramazan ne zaman başlıyor, hangi aya denk geliyor aramaları yapılıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de ramazan bayramı ile ilgili bilgiler...