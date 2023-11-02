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        Haberler Gündem RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, ilk oruç hangi gün? Diyanet açıkladı: 2024 Ramazan Bayramı hangi günlerde?

        Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? Diyanet açıkladı: Ramazan Bayramı tarihleri...

        İslam aleminde yeni yıl öncesi en çok araştırılan konulardan biri de 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının başlama tarihi oldu. Söz konusu duruma ilişkin en çok; ilk oruç hangi gün tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar ve 2024 dini günler takvimi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:50
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        • 1

          Hicri takvime göre başlayan ve her yıl 29 gün idrak edilen Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. 2024 yılına kısa bir süre kala araştırmalarını artıran müslümanlar, hem Ramazan ayının hem de Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde idrak edileceğini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan ayı ve bayramı ile ilgili bilgiler...

        • 2

          2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

          Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

          Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.

        • 3

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        • 4

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 5

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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